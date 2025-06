Campi Flegrei l'Ingv | in aumento magnitudo e frequenza delle scosse di terremoto

I Campi Flegrei, da tempo sotto stretta osservazione, mostrano un aumento di magnitudo e frequenza delle scosse sismiche, come confermato dall'INGV. Tuttavia, secondo gli esperti, non si ravvisano segnali di un’imminente eruzione. La situazione resta monitorata con attenzione per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. Continua a leggere per scoprire cosa ci dicono gli ultimi studi e le previsioni degli esperti.

Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano ha spiegato che negli ultimi anni ai Campi Flegrei si registra un aumento di frequenza e magnitudo di terremoti; le condizioni, spiega Francesca Bianco, non fanno però temere una eruzione imminente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: campiflegrei - aumento - magnitudo - frequenza

Campi Flegrei, l’Ingv: in aumento magnitudo e frequenza delle scosse di terremoto; Campi Flegrei, INGV: «Possibili nuove scosse e più forti, ma non ci sono segni di risalita del magma»; Terremoto nei Campi Flegrei - Il punto sulla crisi sismica con Francesca Bianco (Ingv).

Campi Flegrei, l’Ingv: in aumento magnitudo e frequenza delle scosse di terremoto - Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano ha spiegato che negli ultimi anni ai Campi Flegrei si registra un aumento di frequenza e magnitudo di terremoti ... Lo riporta fanpage.it

Campi Flegrei, cosa succede: il bradisismo. Negli ultimi cinque anni attività sismica e magnitudo sono aumentate: 1.813 scosse solo a febbraio - MSN - Sono state sette, finora, nel giro di 28 minuti, le scosse di terremoto avvertite ai Campi Flegrei, la più ... Riporta msn.com