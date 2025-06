Campi Flegrei il ministro Musumeci | Il costone franato non era tra le emergenze

Nel cuore dei Campi Flegrei, la recente frana del costone Pennata ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze. Il ministro Musumeci ha chiarito che il costone non era stato ancora censito tra le aree a rischio, lasciando spazio a molte domande sulla prevenzione. Intanto, l’assenza di segnali di allarme e interventi immediati evidenzia l’importanza di un monitoraggio più efficace. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa delicata situazione.

Il costone Pennata "non era stato censito" tra le emergenze: lo ha spiegato il ministro Musumeci. Intanto, dopo la scossa, non ci sono state chiamata a 118 o vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ministro - musumeci - costone - emergenze

Campi Flegrei, il ministro Musumeci: “Stato di emergenza per velocizzare procedure in atto” - A seguito dell'ennesima scossa sismica che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei, il ministro Musumeci annuncia l'intenzione di dichiarare lo stato di emergenza.

Il terremoto di 4.6 ha provocato il crollo del costone di Pennata a Miseno. Una barca era proprio lì al momento del crollo Vai su Facebook

Campi Flegrei: Musumeci, oltre 10 mln per costone Cento Camerelle; Terremoto Campi Flegrei, il ministro Musumeci: «Crollo di Punta Pennata non risulta censito»; Campi Flegrei, Musumeci: Dichiarare stato di emergenza nazionale.

Terremoto Campi Flegrei, il ministro Musumeci: «Crollo di Punta Pennata non risulta censito» - «Ho sentito oggi il prefetto di Napoli ed i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, che si sono subito attivati, assieme al nostro dipartimento di ... msn.com scrive

Maltempo in Piemonte, deliberato lo "stato d'emergenza": in arrivo 17 milioni di euro - Il consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Piemonte, stanziando 17 milioni e 700mila euro che arriveranno a coprire i danni causati dal maltempo tra il 15 e il 17 ... Lo riporta torinotoday.it