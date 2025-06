Campi Flegrei gli scienziati dell’Osservatorio vesuviano | Continua la deformazione del suolo ma nessuna anomalia

I Campi Flegrei, un vulcano tra i più attivi e affascinanti al mondo, continuano a vivere momenti di grande tensione sismica. Nonostante le scosse di magnitudo significativa, gli scienziati dell'Osservatorio Vesuviano rassicurano: nessuna anomalia preoccupante, solo la normale evoluzione di un territorio così dinamico. Tuttavia, la recente scossa nel Golfo di Bacoli ci ricorda quanto questa zona sia sotto stretta sorveglianza e pronta ad affrontare ogni eventualità.

Una scossa nel golfo di Bacoli, a una profondità tra i 4 e i 5 chilometri, solo apparentemente diversa dagli eventi che ormai da mesi stanno stressando l’area dei Campi Flegrei (Napoli) che oggi ha generato un terremoto di magnitudo 4.6, uno dei più forti degli ultimi 40 anni. “Continua la deformazione del suolo, con lo stesso andamento di velocità – spiega Mauro Di Vito, direttore dell ‘Osservatorio Vesuviano (Ingv) -. Anche per quanto riguarda la composizione geochimica non ci sono state variazioni significative”. Rassicurazioni quindi che arrivano nonostante la maggiore magnitudo rispetto alle scosse degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, gli scienziati dell’Osservatorio vesuviano: “Continua la deformazione del suolo, ma nessuna anomalia”

In questa notizia si parla di: campiflegrei - osservatorio - vesuviano - continua

COMUNICATO DEL SINDACO DI POZZUOLI ALLA CITTADINANZA 24 GIUGNO 2025 COMUNICATO DI FINE SCIAME L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 17:00 del 2 Vai su Facebook

Campi Flegrei, gli scienziati dell’Osservatorio vesuviano: “Continua la deformazione del suolo,…; Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, Mauro Di Vito dell'Osservatorio Vesuviano: «Continua la crisi, il suolo; Terremoto Campi Flegrei, l'Osservatorio Vesuviano: Il sollevamento continua, l'allerta resta gialla.

Campi Flegrei, Di Vito: «Scossa in linea con parametri in evoluzione» - Il direttore dell'Osservatorio vesuviano: «Insieme all'inevitabile paura per la scossa, c'è stata più consapevolezza da parte della popolazione» ... ilroma.net scrive

Forte terremoto oggi a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47 - Come si può vedere dall'oscillazione del sismografo dell'Osservatorio Vesuviano – Ingv, "piantato" nella ... Come scrive fanpage.it