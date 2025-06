Campi Flegrei cosa dice l’Ingv sulla scossa di magnitudo 4.6

E' da un po' di tempo che i segnali sismici nelle aree vulcaniche come i Campi Flegrei sono soggetti a variazioni, ma secondo l'INGV, questa scossa di magnitudo 4.6 non rappresenta un cambiamento drammatico nelle dinamiche della caldera. Francesco Di Vito sottolinea che si tratta di una normale fase della crisi bradisismica in corso, rassicurando sulla stabilitĂ complessiva dell'area. Ecco cosa bisogna sapere per affrontare con consapevolezza questa situazione.

Napoli, 30 giugno 2025 - "Non siamo di fronte a una discontinuitĂ Â significativa nel comportamento della caldera. La scossa odierna, pur tra le più forti registrate, rientra nelle dinamiche tipiche della crisi bradisismica in corso". Così il presidente dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Francesco Di Vito, commentando il terremoto di magnitudo 4.6 che oggi ha fatto tremare l'area dei Campi Flegrei. "E' da un po' di tempo che non si verificavano scosse - ha spiegato Di Vito - il sistema ha accumulato stress e ha rilasciato energia in modo significativo. L'evento si è spostato leggermente verso il golfo, in direzione di Bacoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campi Flegrei, cosa dice l’Ingv sulla scossa di magnitudo 4.6

In questa notizia si parla di: campiflegrei - scossa - magnitudo - cosa

#CampiFlegrei Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 alle 12,47. E' stata avvertita a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei Vai su X

Una scossa di #terremoto è stata registrata oggi, sabato 21 giugno 2025, alle ore 05:00 nella zona dei #CampiFlegrei. Magnitudo 3.2, ipocentro a 2.7 km di profondità secondo l’INGV. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Pozzuoli e nella zona ovest di Napo Vai su Facebook

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli: cosa sappiamo; Terremoto ai Campi Flegrei: forte scossa di magnitudo 4.6 avvertita a Napoli e provincia; Campi Flegrei, cosa dice l’Ingv sulla scossa di magnitudo 4.6.

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei. La più forte in 40 anni - 6 è la più alta registrata negli ultimi 40 anni nell'area flegrea ... Segnala tg24.sky.it

Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 4.6 - Secondo una prima stima dell'Osservatorio Vesuviano la magnitudo si attesterebbe su 4. rainews.it scrive