Campetto di viale Trento usato come arena per le risse tra bande

Il campetto di viale Trento, solitamente teatro di partite e aggregazione giovanile, si trasforma ancora una volta in un ring per risse tra bande. Un fenomeno che preoccupa residenti e forze dell’ordine, costringendo la comunità a riflettere sulla sicurezza e sul ruolo degli spazi pubblici. È arrivato il momento di trovare soluzioni concrete per restituire a questo luogo il suo significato positivo e di fiducia.

Pesaro, 30 giugno 2025 – La scorsa notte, tra venerdì e sabato, il campetto di viale Trento è tornato a far parlare di sé. Non per una sfida tra talenti del basket, ma per un' accesa lite tra "bande" di ragazzini che, a quanto riferiscono alcuni testimoni, hanno scelto il playground come ring personale. La polizia è intervenuta per sedare gli animi, come ormai accade quasi ogni weekend, raccogliendo l'allarme dei residenti che segnalano da tempo la presenza di adolescenti molesti, in pianta stabile. Nella stessa notte, mentre in viale Trento volavano insulti e spintoni, un episodio ancora più grave è avvenuto poco distante, in viale Trieste.

