In un clima di emergenza senza precedenti, la Campania è teatro di oltre 160 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, con criticità che coinvolgono diverse zone tra Caserta, Napoli e Salerno. Squadre provenienti da tutta Italia si sono unite per fronteggiare gli incendi che minacciano la nostra ricca vegetazione. Un esempio di solidarietà e rapidità che dimostra quanto sia fondamentale agire tempestivamente per tutelare il nostro patrimonio naturale.

Sono più di 160 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime 24 ore in Campania: maggiori criticità nel casertano e nel napoletano, a Castel Morrone, Sessa Aurunca, Baia Domizia, Caserta Vecchia, Solopaca, zona Flegrea, Casalnuovo, Quadrano e Caivano. In rinforzo ai vigili locali, inviate squadre dai comandi di Chieti, Reggio Emilia, Modena, Viterbo, Rieti, Genova e Frosinone. Nella clip le operazioni a Salerno, sul monte Bonadies alle spalle del castello Arechi, intervento tuttora in corso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campania, incendi vegetazione: oltre 160 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore

