Camogli due subacquei colti da malore durante l' immersione soccorsi e portati in camera iperbarica

Due subacquei hanno avuto un grave malore durante immersione a Camogli, nel Tigullio, causando un'operazione di soccorso tempestiva. L'uomo, più grave, è ancora ricoverato in camera iperbarica all’ospedale San Martino, mentre la donna si sta riprendendo. Nonostante non fossero insieme, si sono sentiti male a pochi minuti di distanza, sottolineando la pericolosità delle immersioni e l'importanza di rispettare le regole di sicurezza.

L'uomo e la donna non erano insieme, ma si sono sentiti male a pochi minuti di distanza. Più grave il primo, ancora ricoverato all'ospedale San Martino Due subacquei hanno accusato un malore mentre si trovavano in immersione nelle acque di Camogli, nel Tigullio, facendo scattare un doppio int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Camogli, due subacquei colti da malore durante l'immersione, soccorsi e portati in camera iperbarica

