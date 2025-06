Camminata per il Calcit musica a Cortona e Pratovecchio Gli eventi del lunedì

Scopri gli eventi imperdibili di oggi, lunedì 30 giugno, nell'Aretino: dalla camminata per il Calcit alle vibranti jam session di musica a Cortona e Pratovecchio. Un'occasione unica per immergersi nella cultura locale, incontrare la comunità e vivere momenti indimenticabili. Non perdere l'opportunità di segnalare i tuoi eventi e contribuire a rendere ancora più ricco il calendario della nostra regione. E ora, preparati a scoprire cosa ti aspetta!

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 30 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lunedì - eventi - camminata - calcit

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, è una giornata di sport imperdibile con OA Sport. Come sempre, vi proponiamo la guida dettagliata per seguire tutti gli eventi in programma, completi di informazioni su dirette TV e streaming.

Camminata per il Calcit, musica a Cortona e Pratovecchio. Gli eventi del lunedì; Domenica 25 maggio a Ceciliano una festa per il Calcit, tra camminate, auto storiche e mercatìno.