Camion si ribalta operaio 62enne trasportato in elisoccorso al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 30 giugno nei pressi del Passo del Penice, in provincia di Piacenza. Un camion si è ribaltato, coinvolgendo un operaio di 62 anni che è stato immediatamente trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri e sull'importanza di misure preventive efficaci. Un episodio che invita a riflettere sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni.

Un lavoratore di 62 anni è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma. E' stato coinvolto in un infortunio sul lavoro nei pressi del Passo del Penice, in provincia di Piacenza, nel pomeriggio del 30 giugno. Come riportato da IlPiacenza un camion sul quale era montata una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

