Camion dei rifiuti entra in contromano in tangenziale e provoca lo scontro tra due auto | un ferito in ospedale

Un episodio incredibile e pericoloso ha scosso la tangenziale di Parma lunedì pomeriggio: un camion dei rifiuti, entrato contromano, ha provocato un violento scontro tra due automobili provenienti dall'altra direzione. L'incidente, avvenuto intorno alle 16 vicino all'uscita di Parma, ha causato il ferimento di un conducente, ora ricoverato in ospedale. La scena ha lasciato testimoni sgomenti, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole alla guida e mantenere alta la vigilanza.

Un camion dei rifiuti è entrato contromano nella tangenziale di Parma, nel pomeriggio di lunedì 30 giugno, provocando lo schianto tra due auto, che stavano procedendo nella direzione opposta. L'episodio si è verificato verso le ore 16 all'altezza dell'uscita che si trova in corrispondenza.

