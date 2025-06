Camion contro cinque auto strage in Italia | morti e feriti l’incidente è spaventoso

Niente lasciava presagire che proprio in quel tratto, apparentemente tranquillo, si sarebbe verificato un incidente così devastante. Un camion si è schiantato contro cinque auto, trasformando una mattina qualunque in una tragedia che ha sconvolto l’Italia. Morti, feriti e un bilancio di dolore e speranza, testimonianza della fragilità della vita e dell’importanza di sicurezza sulle strade.

La mattina era iniziata come tante altre: l’asfalto ancora umido per l’umidità della notte, il cielo che lasciava filtrare una luce opaca e le auto che, una dietro l’altra, si avviavano verso una nuova settimana di lavoro, commissioni e routine. In una di quelle vetture c’erano famiglie, pendolari, forse anche chi stava andando in vacanza o tornava da un weekend fuori casa. Niente lasciava presagire che proprio in quel tratto, apparentemente tranquillo e lineare, si sarebbe consumato un dramma. Leggi anche: Tiziano muore in un incidente stradale, 4 anni anni fa il figlio Davide rimase ucciso nello stesso modo La strada, dritta come una lama, sembrava offrire sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it