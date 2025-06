Camicia come copricostume? Gucci ci mostra come farlo con stile

Se l’estate fa il suo ingresso trionfale nel guardaroba, perché non farlo con stile anche in spiaggia? La camicia Gucci, un classico rielaborato per l’occasione, diventa il copricostume perfetto: pratico, chic e versatile. Ecco cinque idee per trasformare un pezzo iconico in un look estivo irresistibile, senza rinunciare alla praticità e all’eleganza. Il risultato? Un outfit fresco e di tendenza, facile da replicare e da amare.

C ’è un momento preciso in cui l’estate entra davvero nel guardaroba: quando anche i capi più formali vanno in vacanza. È il caso della camicia: quella a righe azzurre, maschile e un po’ oversize, che da passe-partout dell’ufficio ora si infila senza pensarci troppo diventando una copricostume. Abbinare la camicia estiva a maniche corte: 5 idee X Uno styling tanto pratico quanto cool, da replicare in differenti formule. Il look del giorno è easy ma sofisticato: un’estetica da resort abbracciata anche da Gucci nella sua collezione estiva Lido. Dove l’abbiamo già vista?. Lontano dalle scrivanie, la camicia azzurra ha tutto un altro appeal. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Camicia come copricostume? Gucci ci mostra come farlo con stile

