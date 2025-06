Cambio al vertice della polizia locale | operativa la nuova comandante Saracino

Oria si prepara ad accogliere una leadership rinnovata nella sua polizia locale: Maria Teresa Saracino, nuova comandante, prende ufficialmente il comando domani, 1 luglio 2025. Dopo un periodo di transizione, la citt√† si affida a una professionista di grande esperienza per garantire sicurezza e ordine pubblico. Con questa scelta, Oria conferma il suo impegno verso un‚Äôamministrazione sempre pi√Ļ attenta alle esigenze della comunit√†. La citt√† guarda al futuro con fiducia e speranza.

ORIA -¬†Maria Teresa Saracino √® la nuova comandante della polizia locale di Oria. Domani, marted√¨ 1 luglio 2025, la funzionaria subentrer√† al precedessore, Daniele Gigante, che lascia la Citt√† Federiciana¬†per riprendere servizio a tempo pieno presso il comando¬†di Brindisi. Ad annunciare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

