Cambio al vertice degli ingegneri padovani | Marco Favaretti è il nuovo presidente

Marco Favaretti, con il suo entusiasmo e competenza, assume il timone dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, segnando un nuovo capitolo per la professione. L’elezione di Favaretti, avvenuta ieri sera, rappresenta una vittoria per l’innovazione e il futuro degli ingegneri padovani. Con questa nomina, si apre la strada a strategie volte a rafforzare il ruolo degli ingegneri nel tessuto socio-economico locale, promuovendo crescita e innovazione per tutto il settore.

È Marco Favaretti il nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. L’elezione, avvenuta ieri sera in occasione della seduta di insediamento del Consiglio dell’Ordine, avvia ufficialmente un mandato che punta a rilanciare il ruolo dell’ingegnere nel contesto professionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ordine degli Ingegneri di Padova, il nuovo presidente è Marco Favaretti - Professore associato di Geotecnica presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova, Favaretti succede a Riccardo Schvarcz ... Da padovaoggi.it