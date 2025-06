Cambi FT | dollaro -10% in primi 6 mesi 2025 peggior calo dal 1973

Il dollaro statunitense ha vissuto un calo senza precedenti nei primi sei mesi del 2025, perdendo oltre il 10%, il peggior risultato dal 1973. Secondo il Financial Times, questa svalutazione segna una svolta storica nel panorama finanziario globale, evidenziando un cambiamento significativo nelle dinamiche di mercato e nelle strategie economiche internazionali. Per analizzare le cause e le conseguenze di questa flessione, è fondamentale approfondire i fattori che stanno influenzando il valore della valuta più potente al mondo.

Roma, 30 giu. (askanews) – Nei primi sei mesi di quest’anno il dollaro degli Stati Uniti si è complessivamente deprezzato di oltre il 10% e secondo il Financial Times si tratta del calo più forte dal 1973, quando venne meno il “gold standard” del sistema di Brett Woods. Il quotidiano finanziario citando l’indice del dollaro su un paniere di sei tra le maggiori valute globali, tra cui l’euro, lo yen giapponese e la sterlina britannica. Per trovare un calo più forte bisogna risalire al meno 15% dei primi sei mesi del 1973 e un movimento analogo, su un solo semestre, si verificò anche nella prima metà del 2009, l’anno della recessione globale seguita alla crisi subprime. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

