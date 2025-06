Call of Duty Stagione 04 Furiosa | Tutte le novità su Black Ops 6 e Warzone

Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti con la Stagione 04 Furiosa di Call of Duty, che rivoluziona Black Ops 6 e Warzone. Tra mappe cel-shaded, armi innovative, eventi esclusivi e un irresistibile crossover con Beavis & Butt-Head, questa stagione promette emozioni adrenaliniche e novità sorprendenti. Scopriamo insieme tutte le novità più entusiasmanti che cambieranno il modo di giocare e divertiti senza limiti!

La Stagione 04 Furiosa di Call of Duty porta una ventata d'aria fresca su Black Ops 6 e Warzone, con mappe cel-shaded, nuove armi, eventi speciali, modalità inedite e un crossover tutto da ridere con Beavis & Butt-Head. Ecco una panoramica completa dei contenuti più interessanti da scoprire. Black Ops 6 – Multigiocatore e playlist cel-shaded. Due nuove mappe arricchiscono la rotazione: Fringe torna in una nuova veste nella distilleria Rolling Hills, reinterpretazione della storica mappa di Black Ops 3.. Eclipse Strike trasporta i giocatori in un nightclub Avalon immerso in neon e musica dance, perfetto per scontri ravvicinati ad alta tensione.

