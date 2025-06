Call center e chiamate fastidiose la decisione ufficiale | cosa cambia

Dopo anni di battaglie e proteste, una svolta si profila all’orizzonte contro le chiamate indesiderate che invadono le nostre giornate. L’Agcom sta preparando un intervento deciso per contrastare il telemarketing selvaggio, con nuove normative che potrebbero finalmente liberare i cittadini da questa fastidiosa piaga quotidiana. Due date da segnare per scoprire come cambierà il nostro modo di ricevere le chiamate: il futuro delle comunicazioni è ormai alle porte.

Dopo anni di proteste, tentativi andati a vuoto e normative inefficaci, potrebbe finalmente arrivare una svolta concreta contro l’incubo quotidiano delle telefonate moleste. Il telemarketing selvaggio, quello fatto di chiamate insistenti, numeri fasulli e offerte spesso truffaldine, potrebbe presto ricevere un colpo quasi definitivo grazie a un doppio intervento dell’ Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Due le date da segnare sul calendario: il 19 agosto e il 19 novembre 2025, quando entreranno in vigore le nuove misure tecniche che mirano a contrastare una volta per tutte il fenomeno del cosiddetto “spoofing”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: chiamate - call - center - fastidiose

Cos’è l’anti-spoofing, il filtro che blocca le chiamate spam dei call center. Come funziona - L'antispoofing è un innovativo filtro che blocca le chiamate spam dei call center, contribuendo a proteggere gli utenti da telefonate moleste e truffe.

Cos'è lo spoofing e come funziona il filtro approvato da Agcom per evitare le chiamate dai call center illegali; Telefonate mute dei call center, quel silenzio che disturba i consumatori: perché le fanno e cos’è il “comfort noise”; Call center molesti, c’è una proposta per bloccarli. I nostri consigli per difendersi.

Stop alle chiamate truffa. Ecco i nuovi filtri: cosa cambia dal 19 agosto - Le chiamate moleste da parte di call center, spesso localizzati all’estero, sono da anni una delle piaghe quotidiane più fastidiose – e dannose – per milioni di cittadini italiani. Scrive ilgiornale.it

Chiamate moleste dei call center addio? Cosa cambia dal 19 agosto - Il 19 novembre sarà la volta dei numeri mobili: anche in questo caso, le chiamate sospette saranno ... Come scrive laprovinciadivarese.it