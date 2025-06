Calhanoglu venti di addio | il Galatasaray insiste l’Inter riflette – TS

Hakan Calhanoglu, il motore dell'Inter, si trova al centro di un vortice di speculazioni: la sua voglia di tornare in Turchia accende i rumors di mercato. Il Galatasaray insiste, ma l’Inter valuta attentamente ogni mossa. Tra smentite e indiscrezioni, il futuro del centrocampista turco si fa sempre più incerto. Riuscirà Calhanoglu a resistere alle sirene di casa o cederà al richiamo della sua terra? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Hakan Calhanoglu sente il richiamo della Turchia. Il centrocampista dell’Inter temporeggia ma non smentisce la notizia, riporta Tuttosport. FUTURO – Il ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu ha riacceso le voci di mercato. Il centrocampista dell’ Inter è finito nel mirino del Galatasaray, e i media locali non smettono di alimentare il sogno: frasi attribuite (ma smentite), indiscrezioni rilanciate e persino il barbiere del giocatore, Turan Demir, che sui social ha pubblicato foto e messaggi dal tono profetico: “Sta arrivando ciò che deve arrivare”. L’Inter ribadisce che Calhanoglu non ha chiesto la cessione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, venti di addio: il Galatasaray insiste, l’Inter riflette – TS

