Calhanoglu Inter spalle al muro | Cessione al ribasso

Calhanoglu all’Inter potrebbe essere in bilico: il club milanese prepara una cessione al ribasso, con cifre ancora da definire. La situazione si fa complicata, anche considerando le sfide di una stagione lunga e faticosa per i giocatori, molti dei quali sono già rientrati in Italia. Tra partenze e rinnovi, il colpo di scena è dietro l’angolo: il futuro del centrocampista turco potrebbe cambiare rapidamente, lasciando il club con un nuovo capitolo da scrivere.

Il giocatore può partire e lasciare il club milanese, arriva l'annuncio sulle possibili cifre dell'operazione Non facile, l'inizio di avventura all'Inter per Cristian Chivu, con la stanchezza di una stagione lunga e complicata da gestire e infatti con diversi giocatori che sono già tornati in Italia, dagli Stati Uniti. L'ultimo in ordine di tempo è stato Frattesi, ma già altre pedine importanti avevano lasciato il Mondiale per le loro condizioni fisiche. Tra questi, anche Hakan Calhanoglu, che da diversi mesi è alle prese con acciacchi di vario tipo e non ha espresso da tempo i suoi livelli più brillanti in maglia nerazzurra.