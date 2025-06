Calhanoglu Inter il presidente del Galatasaray allo scoperto | Tutti lo vorrebbero II centrocampista risponde così

Il futuro di Hakan Calhanoglu si fa sempre più avvolto nel mistero, mentre il Galatasaray fa la voce grossa e si fa avanti per riportarlo in Turchia. Il centrocampista dell’Inter, apprezzato da tutti, risponde alle avances con un sorriso enigmatico, lasciando aperta ogni possibilità. Mentre il presidente del club turco si mostra chiaramente interessato, i tifosi e gli addetti ai lavori si chiedono: sarà il suo prossimo passo? Resta da scoprire quale strada prenderà.

Calhanoglu Inter, le parole del presidente del Galatasaray sul futuro del centrocampista nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta incerto e sempre più intrecciato con la possibilità di un ritorno in patria. Dalla Turchia, infatti, rimbalzano con insistenza le voci di un possibile approdo al Galatasaray, squadra del cuore del centrocampista dell’ Inter. A confermare l’interesse è stato lo stesso presidente del club turco, Dursun Özbek, ai microfoni del portale Sabah: «Non ho avuto alcun colloquio con lui, ma ogni squadra vorrebbe un giocatore come Hakan». Calhanoglu si trova attualmente a Istanbul, dove ha partecipato al matrimonio del compagno di Nazionale Cenk Özkaçar. 🔗 Leggi su Internews24.com