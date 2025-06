Calhanoglu-Galatasaray l’Inter attende un’offerta concreta | tutto fermo!

Il futuro di Calhanoglu rimane avvolto nel mistero, con il Galatasaray che si fa avanti ma senza ancora presentare un’offerta concreta all’Inter. La piazza nerazzurra aspetta con ansia sviluppi importanti, poiché per ora tutto è fermo e nessuna trattativa ufficiale è stata avviata. L’Inter considera Calhanoglu un tassello fondamentale del proprio progetto, e la sua permanenza appare sempre più probabile, a meno di colpi di scena che possano cambiare gli scenari.

Il futuro di Calhanoglu è uno dei temi principali per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, al momento non c'è alcuna trattativa concreta né un'offerta ufficiale recapitata al club nerazzurro. NESSUN OFFERTA – L' Inter considera Hakan Calhanoglu un elemento chiave del proprio progetto tecnico e non ha intenzione di cederlo, a meno che non arrivi una proposta davvero importante. La richiesta dei nerazzurri si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra che, fino ad ora, non è stata nemmeno avvicinata dal club turco.