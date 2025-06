Calhanoglu diventa un caso le vacanze ad Istanbul e gli indizi social alimentano le voci | ecco la posizione dell’Inter e lo stato della trattativa col Galatasaray

Hakan Calhanoglu torna a far parlare di sé, tra vacanze a Istanbul e indizi social che alimentano i sospetti di un possibile addio all’Inter. Le sue mosse sui social e una semplice foto dal barbiere hanno acceso il dibattito tra tifosi e esperti di mercato. Ma qual è la verità dietro queste voci? Ecco la posizione ufficiale dell’Inter e gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con il Galatasaray.

Calhanoglu diventa un caso, le vacanze ad Istanbul e gli indizi social alimentano le voci: il centrocampista dirà addio all'Inter?. Una foto dal barbiere di Istanbul, un post sibillino su Instagram – «sta succedendo?» – e immediatamente il tam tam mediatico si riaccende attorno a Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è il nome più chiacchierato tra le possibili operazioni in uscita del mercato Inter. Si trova in vacanza nella sua città natale dopo l'eliminazione della Turchia dagli Europei, ma si ritrova anche al centro di indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile ritorno in patria, precisamente al Galatasaray.

