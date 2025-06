Calendario Europei calcio femminile 2025 | orari giorno per giorno tv streaming accoppiamenti dai gironi alla finale

Scopri tutto sul calendario degli Europei di calcio femminile 2025: orari, giorni, TV, streaming, accoppiamenti dai gironi alla finale. Dal 2 al 27 luglio, la Svizzera ospiterà 16 nazioni in un torneo che promette emozioni e sorprese. Inghilterra, Francia, Spagna e Germania sono le favorite, ma l’Italia è pronta a stupire. Preparati a vivere ogni match con passione e adrenalina, perché questa competizione potrebbe regalare risultati sorprendenti e storie indimenticabili.

Dal 2 al 27 luglio gli Europei di calcio femminili terranno banco. In Svizzera 16 squadre si contenderanno la corona continentale e si prospetta un torneo aperto a qualsiasi risultato, visto il livello crescente di questa pratica in vari contesti. Inghilterra, Francia, Spagna e Germania sono le squadre, sulla carta, favorite per la conquista del titolo, ma tanto dipenderà anche dalla condizione fisica. Ci sarà anche l’Italia che vorrà farsi valere. La formazione allenata da Andrea Soncin è parte del Gruppo B, con le campionesse del mondo in carica della Spagna, il Portogallo e il Belgio. Giova ricordare che le prime di due dei quattro raggruppamenti approderanno ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it