Calendario di calcio Serie A 2025-2026 da scaricare e stampare

La nuova stagione di Serie A 2025/2026 è alle porte, con un calendario ricco di sfide emozionanti e incontri da non perdere. In attesa del mondiale, il campionato si preannuncia intenso, con partite distribuite strategicamente tra le festività natalizie e la conclusione a maggio. Per vivere appieno ogni match, su Navigaweb.net puoi scaricare e stampare il calendario ufficiale, così da non perdere nemmeno un istante di questa avvincente stagione.

La nuova stagione calcistica è già cominciata con il sorteggio del calendario di Serie A per il campionato di calcio 2025 2026. In attesa del mondiale, che chissà se parteciperemo, si torna a giocare con una frequenza più regolare e, sopratutto, sono previste molte partite anche durante le feste natalizie, partendo da Agosto per poi finire con l'ultima giornata di Maggio. Come da tradizione, su Navigaweb.net si può scaricare il calendario di calcio 20252026 da stampare, compatto, tutto in una pagina, tascabile, con l'elenco di tutte le partite giornata per giornata, in formato Excel o PDF, da stampare o compilare sul computer. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: calendario - calcio - serie - scaricare

Calcio, la presentazione del calendario di serie A in diretta su Bergamo Tv - Non perdete l’appuntamento con Bergamo Tv! Venerdì 6 giugno alle 18.15, in diretta sul canale 15 del digitale terrestre, la presentazione ufficiale del calendario di Serie A Enilive 2025-26 prenderà vita, portandovi dietro le quinte di uno degli eventi più attesi del calcio italiano.

Translate postSiamo lieti di presentarvi il nostro calendario completo per la @SerieA 2025/26 Vai su X

?sae. cpi. ii. opedt Il Comune di Vicenza insieme a numerose realtà del territorio propone un ricco calendario di iniziative per l'estate in città. Più di 350 eventi: musica, sport, cinema, teatro, incontri culturali. Alcune proposte per i prossi Vai su Facebook

Calendario Serie A 2025/2026, il sorteggio in tv e streaming: dove vederlo; Calendario Serie A EniLive 2025-2026: ore 18:30 in Diretta Streaming tutte le Partite di ogni giornata; Calendario Serie A 2024/2025: partite, date, orari e dove vederle in tv e streaming.

Calendario di calcio Serie A 2024-2025 da scaricare e stampare - Navigaweb.net - Il calendario in Excel, pertanto, avrà quindi due fogli separati, uno per il girone di andata, uno per il girone di ritorno. Lo riporta navigaweb.net

Serie A, calendario 2024-25: scarica il pdf, tutte le giornate | Gazzetta.it - La Lega ha reso noto il calendario della prossima stagione, che partirà il weekend del 18 agosto e si chiuderà il 25 maggio. gazzetta.it scrive