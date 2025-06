Calenda vuole riscrivere la Costituzione | Va fatto subito o la democrazia crollerà

In un momento cruciale per il futuro della nostra democrazia, Giorgia Meloni propone un patto repubblicano per riscrivere rapidamente la Costituzione, mettendo al centro una piccola assemblea di 100 membri. Un gesto deciso per evitare che l’instabilità possa aprire la strada a un regime autoritario. La sfida ora è convincere tutti i leader: il tempo stringe e la posta in gioco è alta. La storia ci guarda.

“Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l’elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriverà un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito” da Giorgia Meloni a Elly Schlein, “perfino a Salvini” e “li sentirò nelle prossime settimane”. Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda in una conferenza stampa con la fondazione Einaudi al Senato. “In Italia non funziona più niente, il 36% degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calenda vuole riscrivere la Costituzione: “Va fatto subito o la democrazia crollerà ”

In questa notizia si parla di: calenda - costituzione - vuole - riscrivere

Calenda vede la democrazia al collasso e la spara grossa: vuole una nuova Costituzione - Carlo Calenda, voce critica e appassionata della politica italiana, mette in discussione il futuro della democrazia nel nostro Paese.

Piuttosto che far riscrivere la Costituzione alla classe politica attuale che segue un'idea di Calenda preferisco che sia riscritta con una selezione random di parole a caso... #NotaBene Vai su X

Serviva #Orban per ricompattare il campo largo. #Calenda e #Schlein rubano la scena a #Sala #Pride #Budapest Vai su Facebook

Calenda vuole riscrivere la Costituzione: “Va fatto subito o la democrazia crollerà ”; Calenda Propongo un patto per riscrivere seconda parte Costituzione; Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione.

Calenda "Propongo un patto per riscrivere seconda parte Costituzione" - "In Italia non funziona più niente, il 36 per cento degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più, le riforme non si riescono a fare, q ... Lo riporta msn.com

Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione - Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l'elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione ... Da ansa.it