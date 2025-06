Calenda | Un patto per riscrivere la seconda parte della Costituzione

calenda un patto per riscrivere la seconda parte della costituzione. Roma si prepara a un audace progetto: un’assemblea costituente di 100 membri, incaricata di riformare le fondamenta dello Stato in un anno. Un appello che attraversa i confini politici, rivolto a tutti i leader di partito, perché il futuro del Paese richiede coraggio e unità. Se non agiamo ora, rischiamo di perdere l’occasione di plasmare un domani migliore.

ROMA – “Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l’elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriverà un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito” da Giorgia Meloni a Elly Schlein, “perfino a Salvini” e “li sentirò nelle prossime settimane”. E’ quanto ha annunciato il leader di Azione ed ex ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda (foto), in una conferenza stampa con la fondazione Einaudi al Senato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Calenda: “Un patto per riscrivere la seconda parte della Costituzione”

