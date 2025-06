Calenda patto per riscrivere seconda parte della Costituzione

Giorgia Meloni ha annunciato un audace patto repubblicano: una piccola assemblea di 100 membri per riscrivere in un anno la seconda parte della Costituzione. Un gesto deciso per sbloccare le riforme e difendere la nostra democrazia da rischi autoritari. Se non agiamo ora, avverte, potrebbe arrivare un dittatore. La proposta è stata condivisa con tutti i leader di partito, da Meloni a Salvini, e continuerà il dialogo nelle prossime settimane.

"Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l'elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriver√† un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito" da Giorgia Meloni a Elly Schlein, "perfino a Salvini" e "li sentir√≤ nelle prossime settimane". Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda in una conferenza stampa con la fondazione Einaudi al Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione

In questa notizia si parla di: calenda - patto - seconda - costituzione

Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione; Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione; Calenda: Proponiamo un patto per riscrivere la seconda parte della Costituzione.

Calenda, patto per riscrivere seconda parte della Costituzione - Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l'elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione ... Secondo ansa.it

Calenda "Propongo un patto per riscrivere seconda parte Costituzione" - "In Italia non funziona più niente, il 36 per cento degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più, le riforme non si riescono a fare, q ... Lo riporta msn.com