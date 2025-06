Calenda Azione | Sistema democratico bloccato serve riformare la Costituzione – Il video

In un panorama politico bloccato, il leader di Azione, Carlo Calenda, rilancia con forza la necessità di riformare la nostra Costituzione. È tempo di un cambiamento urgente: un rinnovo entro un anno, seguito da un referendum senza quorum, per coinvolgere direttamente i cittadini e superare le criticità attuali. Solo così potremo riaprire un dialogo costruttivo e restituire al sistema democratico la sua linfa vitale. La sfida è aperta.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 Tutte le forze politiche devono prendere atto che con questa Costituzione non si può andare avanti. Serve un rinnovo entro un anno, seguito da un referendum confermativo senza quorum, per garantire un passaggio popolare, verrà chiesto un incontro per illustrare questo disegno di legge, così Carlo Calenda, leader di Azione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev