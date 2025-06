Caldo temperature record a Lisbona | I governi salvino l' ambiente

Il caldo record a Lisbona, con temperature che sfiorano i 40°C, mette in evidenza la gravità del cambiamento climatico. Mentre turisti e residenti combattono il calore estremo, cresce la domanda: i governi stanno facendo abbastanza per salvare il nostro pianeta? È giunto il momento di agire con decisione e responsabilità, perché il futuro dell'umanità dipende dalle azioni che intraprenderemo oggi.

Lisbona, 30 giu. (askanews) - Terzo giorno consecutivo di temperature bollenti in Portogallo. La capitale, Lisbona, non è sfuggita all'ondata di caldo che ha investito l'Europa meridionale negli ultimi giorni. Turisti e residenti devono sopportare temperature che possono raggiungere i 40 gradi e si interrogano su quanto i leader del Pianeta stiano facendo per contrastare fenomeni sempre più frequenti. "Ogni giorno vediamo che il mondo si sta riscaldando. Sarebbe opportuno che i governi facessero qualcosa, dobbiamo salvare l'ambiente. Sappiamo tutti che le piante sono i polmoni della terra, quindi dobbiamo prenderci cura della natura.

