Caldo rovente e temporali improvvisi | allarme in Italia le previsioni per le prossime ore

normalità estiva, ma attenzione ai temporali improvvisi che potrebbero causare disagi e allagamenti. L’Italia si prepara a vivere giornate di caldo afoso alternate a roventi acquazzoni, un mix che richiede prudenza e attenzione alle previsioni meteo. Con queste previsioni, è fondamentale essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze climatiche.

L’estate entra nel vivo e porta con sé una nuova ondata di caldo rovente sull’Italia. La settimana che si apre oggi, 30 giugno, segna non solo l’inizio di luglio ma anche l’arrivo di temperature ben oltre la media stagionale su gran parte del territorio nazionale. Secondo le previsioni, il caldo sarà intenso da nord a sud, con valori che in molte zone sfioreranno o supereranno i 40 gradi. Le piogge, laddove previste, resteranno in linea con la media al Nord, mentre saranno scarse o quasi assenti al Centro-Sud. Tuttavia, il grande caldo sarà accompagnato da un’ afa persistente, che non darà tregua neppure nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it