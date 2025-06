Caldo record | oggi 16 bollini rossi gialli a Messina e Reggio In 6 città è allerta dal 26 giugno

L’estate italiana continua a infiammare le città con temperature record, facendo salire i bollini rossi e gialli a Messina, Reggio e altre metropoli. Nonostante qualche segnale di tregua, il caldo intenso resta una minaccia per la salute pubblica: oggi 16 centri sono ancora in allerta rossa, e i numeri sono destinati a crescere nei prossimi giorni. La lotta contro il calore selvaggio è più attuale che mai: ecco cosa sapere per proteggersi.

Il caldo non dà tregua specialmente alle città italiane, anche se si registra un calo dei bollini rossi. Il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nei bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute oggi riguarda 16 centri urbani (21 ieri), tornando ad aumentare domani (17 città) e mercoledì (18). Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono 'rosse'. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caldo record: oggi 16 bollini rossi, gialli a Messina e Reggio. In 6 città è allerta dal 26 giugno

In questa notizia si parla di: caldo - città - bollini - rossi

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Il bollettino aggiornato del Ministero della Salute segnala per domani, 27 giugno, ben 13 città italiane contrassegnate dal bollino rosso, simbolo di un’allerta massima per il caldo. Si tratta di un netto aumento rispetto ai sei bollini rossi registrati oggi. Vai su Facebook

L’Italia nella morsa del #caldo. Oggi tredici città da bollino arancione. Si sfiorano i quaranta gradi da Nord a Sud e domani tornano i bollini rossi. #Tg1 Paola Colombo Vai su X

Meteo, caldo record e città da bollino rosso. Le previsioni; Caldo torrido record: aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 17; Caldo infernale sull'Italia, è allarme rosso nel weekend: ecco le città più torride.