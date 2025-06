Caldo record l’anticiclone infiamma l’Italia | ma sono in arrivo forti temporali

L'Italia si prepara a vivere un’ondata di calore record, con temperature che superano i 36°C e un’aria infuocata che avvolge tutto il Paese. Mentre l’anticiclone Pluto infiamma il clima, si avvicinano però temporali intensi pronti a portare sollievo. È un equilibrio delicato tra afa e pioggia, tra caldo estremo e temporali rinfrescanti: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?

(Adnkronos) – L'Italia continua a sopportare l'ondata di calore causata dall'Anticiclone Pluto con temperature estreme in tutto il paese. Per giorni, i valori massimi hanno costantemente superato i 34-36°C da Nord a Sud. Sabato 28 giugno, lo zero termico è stato registrato a un'altitudine eccezionalmente elevata, circa 5100 metri. Tuttavia, questa alta pressione africana mostra .