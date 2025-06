Caldo record in Lombardia stop lavori dalle 12.30 alle 16 in campi e cantieri

In Lombardia, il caldo record sta mettendo a dura prova cittadini e lavoratori. Per tutelare la salute e prevenire rischi legati alle alte temperature, è stata disposta una pausa dai lavori nei campi e nei cantieri dalle 12:30 alle 16:00. Questa misura, firmata dal Presidente Fontana, nasce dalla collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali. La sicurezza prima di tutto: un passo deciso per affrontare l'emergenza climatica senza compromessi.

In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia e previste anche per i prossimi giorni, è alla firma del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La decisione dopo una riunione con le Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro, convocata oggi dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. L'ordinanza, che entrerà in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

