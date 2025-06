Caldo record in Lombardia stop ai lavori in campi e cantieri dalle 12.30 alle 16

Il divieto sarà valido per le attività all'aperto nei giorni in cui sarà segnalato un rischio "alto".

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

Ad annunciarla il governatore lombardo Attilio Fontana, su richiesta dei sindacati che chiedono lo stop delle attività lavorative sotto il sole dalle 12 alle 16

