Caldo record in Europa allerta anche a Wimbledon 2025

Il caldo record in Europa si fa sentire anche a Wimbledon 2025, dove questa mattina ha preso il via il prestigioso torneo di tennis. Con temperature che si aggirano già intorno ai 28 gradi Celsius e l’asticella che si avvicina ai livelli storici del 2001, l’evento si svolge sotto un sole cocente, mettendo alla prova atleti e pubblico. Quello che ci aspetta in queste due settimane promette di essere un’edizione davvero infuocata.

Ha preso il via questa mattina il torneo di Wimbledon 2025, terza prova stagionale del Grande Slam, con una prima giornata che rischia di registrare un caldo record. Poco prima dell'inizio previsto delle prime partite, alle 11:00 ora locale di lunedì, la temperatura era di 28 gradi Celsius. Non aveva ancora raggiunto i 29,3 gradi Celsius, misurati durante il primo giorno delle due settimane del 2001, ma si è molto vicini. La temperatura media diurna a Londra a giugno è di 21,5 gradi. "Passerò l'intera giornata spostandomi da un posto all'ombra all'altro", ha detto Sally Bolton, amministratore delegato dell'All England Club.

