Caldo record in Europa: il Berlin Zoo si mobilita con un piano rinfrescante per gli animali, dimostrando attenzione e cura in un momento di emergenza climatica. Elefanti, orsi e lontre trovano sollievo tra spruzzi d’acqua e ghiaccioli ripieni di prelibatezze, regalando momenti di gioia e benessere. Una dimostrazione concreta di come gli zoo possano essere non solo luoghi di scoperta, ma anche di tutela e solidarietà verso i nostri amici a quattro zampe.

I guardiani dello zoo di Berlino hanno fatto fare una doccia rinfrescante agli animali per farli stare meglio vista l’ondata di caldo estremo che ha colpito tutta l’Europa, compresa la Germania. L’elefantessa Pang Pha e sua figlia Anchali si sono divertite con l’acqua. Tre fratelli orsi hanno mangiato un secchiello di frutta congelata a testa, mentre due lontre hanno ricevuto dei piccoli blocchi di ghiaccio con dentro pesci e topi. Nel sud del Paese le temperature sono arrivate fino a 35 gradi, con un ulteriore aumento previsto nei prossimi, fino a raggiungere i 39 gradi. Alcune cittĂ e regioni tedesche hanno imposto limiti alla quantitĂ di acqua che può essere prelevata da fiumi e laghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo record in Europa, al Berlin Zoo scatta il piano rinfrescante per gli animali

