Caldo record è stata la temperatura più alta mai registrata a Roma

L’estate 2025 sta facendo segnare record storici di caldo a Roma, con temperature che superano i 37° e raggiungono picchi oltre i 40°. Le ultime settimane sono state segnate da ondate di calore intense e persistenti, mettendo in allerta cittadini e autorità. Questo clima estremo non solo altera le abitudini quotidiane, ma desta anche grande preoccupazione per gli effetti a lungo termine sul nostro territorio. Leggi...

Da settimane il caldo non dà tregua e sono sempre più alte le temperature registrate negli ultimi giorni. Roma è arrivata a toccare oltre 37° ma in passato la Capitale ha raggiunto anche più gradi, fino a superare i 40°. Caldo a Roma: oltre 40°, temperatura da record. L’estate 2025 è arrivata all’improvviso e anticipatamente, mettendo tutti in allerta. Da settimane si registrano temperature che superano i 35° che fanno molto preoccupare. Leggi anche: — E’ il posto più fresco di Roma: qui ci sono sempre 16 gradi C’è da dire, però, che a Roma non è la prima volta che si registrano tali gradi, vi ricordate che nel 2023, il 18 luglio, la Capitale ha raggiunto il picco di 42,9°? Fu un record per la città eterna ma questi numeri interessarono tutta l’Italia e molte aree dell’Europa Meridionale. 🔗 Leggi su Funweek.it

Caldo record a Roma, oggi la temperatura supera i 38 gradi. Il ministero della Salute: «Allerta salita al live; L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud; Caldo eccezionale sull'Italia, arriva picco record a Milano: le previsioni meteo.

Caldo record a Roma, oggi la temperatura supera i 38 gradi. Il ministero della Salute: «Allerta salita al livello 3»

Caldo record, a Roma si boccheggia: le strade sono roventi, superati i 36 gradi - Temperature record si sono registrate in diverse città d'Italia, in seguito all'ondata di caldo dovuta all'anticiclone