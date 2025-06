Caldo record anche il Mar Mediterraneo ribolle | a 26 gradi mai stato così caldo

Il clima globale continua a sorprendere, e il Mediterraneo si sta scaldando a livelli record: ieri la temperatura superficiale ha raggiunto i 26,01°C, mai così alta in giugno. Secondo i dati di Copernicus analizzati da Meteo-France, l'aumento è di oltre 3°C rispetto alle medie storiche, con anomalie che toccano i 4°C lungo le coste europee. Non abbiamo...

Roma, 30 giugno 2025 – Anche il Mar Mediterraneo ribolle, registrando ieri la temperatura superficiale più alta mai rilevata nel mese di giugno, con una media di 26,01 gradi. Secondo i dati del programma europeo Copernicus analizzati da Meteo-France la temperatura media del Mediterraneo è attualmente di 3 gradi superiore ai valori stagionali del periodo 1991-2020, con anomalie superiori a 4 gradi lungo le coste francesi e spagnole. "Non abbiamo mai misurato una temperatura così calda per il mese di giugno, quotidianamente, in media in tutto il bacino del Mediterraneo", ha detto Thibault Guinaldo, ricercatore del Centro Studi di Meteorologia Satellitare (Cems) di Lannion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net