caldo record allarme per i pronto soccorso

L'ondata di caldo record sta mettendo a rischio il funzionamento dei Pronto Soccorso italiani, con un aumento degli accessi fino al 20% in Toscana. La pressione crescente e il blocco ai medici esterni aggravano la situazione, portando gli ospedali sull'orlo del collasso. È fondamentale intervenire subito per garantire un’assistenza tempestiva e sicura a chi ne ha più bisogno. La salute dei cittadini non può aspettare.

Rischia di andare in tilt il sistema dei Pronto Soccorso. Perché il grande caldo ha già iniziato a mettere sotto pressione i reparti di emergenza degli ospedali: gli accessi aumentano in tutta Italia, fino al 20% in Toscana. Da agosto poi scatta il blocco ai contratti dei medici esterni - i cosiddetti gettonisti - e i Pronto Soccorso lanciano l'allarme.

