caldo record a londra nel giorno del via di wimbledon

Un’ondata di caldo record ha investito Londra nel giorno del via di Wimbledon, trasformando la capitale in un vero e proprio forno. Residenti e tifosi si sono riversati in piscine e parchi, sfidando il sole cocente, mentre le attese per le prime partite si sono svolte sotto ombrelli e temperature da sogno estivo. Una giornata memorabile che segna l’inizio di un torneo avvolto da un’atmosfera infuocata, pronta a regalare emozioni indimenticabili.

I residenti di Londra hanno preso d'assalto piscine e nei parchi, mentre molti hanno fatto la fila per Wimbledon, con temperature soffocanti che hanno raggiunto livelli quasi record. Poco prima dell'inizio delle prime partite, previsto per le 11:00 ora locale, la temperatura era di 28 °C. I tifosi in coda utilizzavano ombrelli per ripararsi dal sole.

