Caldo estremo scatta il divieto di lavorare dalle 12.30 alle ore 16 nei cantieri edili in agricoltura e nella logistica

Con l’arrivo del caldo estremo, l’Emilia-Romagna tutela la salute dei lavoratori con un’ordinanza regionale che vieta il lavoro dalle 12:30 alle 16 nei cantieri edili, agricoltura e logistica. Questa misura tempestiva mira a prevenire rischi legati all’eccessivo calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure e sostenibili. La sicurezza prima di tutto, perché nessun profitto vale più della vita e del benessere dei lavoratori.

