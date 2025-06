Caldo estremo emanata l' ordinanza regionale | stop al lavoro nelle fasce orarie critiche

Con l'arrivo di temperature record, la Regione Emilia-Romagna si tutela adottando un'ordinanza che vieta il lavoro nelle fasce orarie più calde nei settori edile, agricolo, florovivaistico e logistica. Questa misura urgente mira a proteggere la salute dei lavoratori durante i picchi di caldo estremo, garantendo sicurezza e benessere in un’estate caratterizzata da condizioni climatiche eccezionali. La prevenzione diventa ora prioritaria per affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Con un’ordinanza regionale, scatta in Emilia-Romagna - a partire da mercoledì 2 luglio - il divieto di lavorare in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

