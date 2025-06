Caldo esordio luglio con 17 città bollino rosso per Messina allerta gialla

L'estate italiana si infiamma con un caldo record, segnando un inizio di luglio da bollino rosso per 17 città e allerta gialla a Messina. Dopo la domenica più torrida, le temperature non mollano la presa, mantenendo l'Italia sotto il segno del grande caldo. La stagione estiva si conferma protagonista, invitandoci a vivere ogni giornata con attenzione e consapevolezza. Ecco cosa ci riserva il nostro Paese nelle prossime settimane.

Il mese di luglio si apre all'insegna dell'allerta caldo con 17 città bollino rosso martedì 1, e 18 mercoledì 2. Si scende di poco rispetto alla domenica rovente appena trascorsa con 21 bollini rossi. Ma l'ondata di calore continua sull'Italia, secondo quanto certifica l'ultimo aggiornamento del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - luglio - città - bollino

“Addio ferie a luglio e agosto, con il caldo record e l’overtourism presto le aziende chiuderanno in primavera per le vacanze”: l’inchiesta della Bbc - L’estate 2024 si preannuncia come un vero e proprio spartiacque: caldo record, overtourism e cambiamenti climatici stanno rivoluzionando le nostre abitudini di vacanza e di lavoro.

Previsioni meteo balzo del caldo africano: notti tropicali e oggi bollino rosso in 21 città. Ancora una giornata all'insegna del gran caldo con temperature che continueranno a sfiorare i 40°. Dal 4-5 luglio è possibile un allontanamento dell'anticiclone. https://rain Vai su X

Arriva il caldo africano L'ondata di caldo estremo che sta investendo il nostro Paese porterà in molte zone temperature vicine ai quaranta gradi fino agli inizi di luglio. Oggi bollino arancione in sette città. Alvise Losi per il Tg3 delle 12 del 24 giugno 2025 Vai su Facebook

Caldo, esordio luglio con 17 città bollino rosso, per Messina allerta gialla; L'ondata anomala di caldo record mantiene il picco, caldo torrido da nord a sud; Caldo, domenica con bollino arancione: le previsioni per la settimana.