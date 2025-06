Caldo e rischio botulino in pialassa | si prosciugano i chiari per scongiurarlo

In un'epoca in cui il clima diventa sempre più imprevedibile, la gestione delle acque diventa fondamentale per prevenire rischi come il botulino. Le attività di prosciugamento del chiaro nella pialassa Baiona rappresentano un intervento strategico per tutelare la salute pubblica e preservare l’ecosistema locale. Questo sforzo dimostra come una gestione preventiva possa fare la differenza: un esempio di attenzione concreta alla nostra comunità e all’ambiente.

Sono iniziate in questi giorni le attività di prosciugamento del chiaro del Comune e del chiaro di Mezzo (o dei pescatori) nella pialassa Baiona, zone solitamente allagate. Le operazioni sono condotte dal servizio tutela ambiente e territorio del Comune di Ravenna in accordo con il Parco del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rischio botulino, a Ravenna in corso attività di prosciugamento dei chiari del Comune e di Mezzo (o dei Pescatori) - per fare fronte al rischio di fenomeni anossici con la possibile comparsa di botulino - Come scrive ravennanotizie.it

