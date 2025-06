Caldo e animali | come preoccuparsi del loro benessere quando le temperature salgono

Con l’arrivo dei mesi più caldi, è fondamentale tutelare il comfort e la salute dei nostri amici a quattro zampe. Proprio come facciamo per noi stessi, anche per loro ci sono accorgimenti semplici ma essenziali da seguire. Giorgio Briganti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Toscana sud est, ci guida attraverso consigli pratici per affrontare al meglio questa stagione, perché il benessere dei nostri animali merita attenzione e cura quotidiana.

Proprio come noi, anche i nostri animali da compagnia soffrono il caldo. È quindi importante preoccuparsi del loro benessere quando le temperature salgono, seguendo qualche semplice consiglio. Come ci ricorda Giorgio Briganti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana sud est. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

