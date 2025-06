Caldo e afa a Giugliano solo piazza Gramsci offre ripari dal sole

In un caldo torrido che supera i 39 gradi, Giugliano si trasforma in una sfida quotidiana. Tra commissioni e spesa, cittadini e visitatori cercano disperatamente un’oasi di frescura. La sola piazza Gramsci al centro offre un rifugio dall’arsura, diventando il punto di ritrovo essenziale in questa torrida estate. Ma quanto durerà questa tregua dal sole?

La colonnina di mercurio segna 39 gradi, camminare in strada è quasi impossibile. Tra commissioni e spesa, sono comunque diverse le persone che passeggiano scansandosi dai raggi del sole e cercando l’ombra. Piazza Gramsci a Giugliano è l’unico punto in cui è possibile ripararsi e trovare un po’ di ristoro dal solo nel centro cittadino. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caldo e afa, a Giugliano solo piazza Gramsci offre ripari dal sole

In questa notizia si parla di: giugliano - piazza - gramsci - sole

Giugliano, ok le prove dell’angelo: Imma sarà la prima a “volare” su Piazza Annunziata - Il Volo dell'Angelo sta per tornare a incantare Giugliano! Imma, la protagonista di quest'anno, sarà la prima a librarsi sopra Piazza Annunziata, mentre le emozioni si fanno palpabili.

Il 4 giugno 1989, il regime comunista cinese schiacciava nel sangue il sogno di libertà di un’intera generazione. Piazza Tienanmen resta una ferita aperta nella storia e nella coscienza del mondo libero. Il coraggio di quel giovane studente, solo di fronte ai car Vai su Facebook

PICS Giugliano, oasi urbana nell’area archeologica di Liternum; Mega rissa a Giugliano: spintoni e lancio di bottiglie in piazza Gramsci; Caldo e afa, a Giugliano solo piazza Gramsci offre ripari dal sole.

Ragazzo picchiato in piazza Gramsci a Giugliano, denunciati due giovani - Fanpage.it - Due giovani di 19 e 15 anni sono stati denunciati per lesioni personali: sono stati identificati dai carabinieri come i ragazzi che hanno picchiato un 17enne a Giugliano (Napoli), in piazza ... Secondo fanpage.it

Piazza Gramsci, la nuova agorà di Giugliano nel segno del verde - RaiNews - Verde attrezzato, parco giochi per bambini, un campo di calcetto, un'area grandi eventi: Piazza Gramsci a Giugliano è un'agorà completamente riqualificata e restituita alla città, che aspetta ... Segnala rainews.it