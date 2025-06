Caldo | domani 17 città da bollino rosso 18 mercoledì

Il caldo estivo si intensifica in tutta Italia, con 16 città da bollino rosso oggi e altre due che si aggiungeranno domani, portando il totale a 18. Le temperature di fuoco coinvolgono grandi metropoli come Milano, Roma e Firenze, mettendo alla prova la resistenza di cittadini e visitatori. È fondamentale restare informati e adottare misure di sicurezza per affrontare questa ondata di calore record. La lotta contro il caldo non si ferma qui: prepariamoci a gestire al meglio questa sfida.

Milano, 30 giu. (LaPresse) – Italia nella morsa nel caldo da Nord a Sud. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sono 16 oggi le città da bollino rosso, e in particolare: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. A queste domani si aggiungerà anche Viterbo e dopodomani Campobasso, portando a 18 i centri con la massima allerta per le ondate di calore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo: domani 17 città da bollino rosso, 18 mercoledì

