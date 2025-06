Caldo da bollino rosso | dove trovare spazi climatizzati a Genova tra sale biblioteche centri e musei

Con l’arrivo del caldo da bollino rosso, trovare rifugi freschi a Genova può essere una sfida, ma non impossibile. Sale biblioteche, centri culturali e musei si trasformano in oasi di sollievo per combattere le alte temperature e preservare il benessere di tutti. Scopri dove poterti rinfrescare e affrontare al meglio questa ondata di calore, perché la sicurezza e il comfort sono una priorità in queste giornate critiche.

A seguito dell’avviso emesso dal Ministero della Salute per ondata di calore di Livello 3 (rosso) nella giornata di oggi, di domani martedì 1 luglio e di mercoledì 2 luglio a Genova, il Coc si è riunito per definire le azioni previste dal piano di protezione civile. Condizioni di rischio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genova - rosso - caldo - bollino

La Verità, Silvia Salis e l’incidente a Genova: «È passata con il semaforo verde, non con il rosso» - Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, è coinvolta in un incidente che ha sollevato polemiche. Un anno fa, ha investito una donna sulle strisce pedonali mentre passava con il semaforo verde.

Non si placa il caldo a Genova. Il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e diramato dalla protezione civile assegna al capoluogo ligure il bollino rosso (il livello 3, quello più elevato) per la giornata di oggi, 30 giugno, domani 1 luglio Vai su Facebook

Caldo, tre giorni da bollino rosso https://ift.tt/LczMYwD https://ift.tt/q1B7OGJ Vai su X

Caldo, Genova è da bollino rosso: livello 3 per oggi, domani e mercoledì; Caldo, tre giorni da bollino rosso; Caldo, in Liguria tre giorni con il 'bollino rosso'.

Caldo, in Liguria tre giorni con il 'bollino rosso' - Da oggi e fino al 2 luglio verrà raggiunto il livello massimo per il disagio fisiologico da caldo a ... msn.com scrive

Caldo, Genova è da bollino rosso: livello 3 per oggi, domani e mercoledì - L'avviso per l'ondata di calore in atto è stato aggiornato dal ministero della Salute e dalla protezione civile. Come scrive msn.com