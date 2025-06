Caldo arriva l’ordinanza | in Lombardia stop al lavoro all’aperto

Con l'ondata di caldo che sta investendo la Lombardia, la regione si prepara a prendere decisioni cruciali per tutelare la salute dei lavoratori all'aperto. Dopo le linee guida e le consultazioni con i sindacati, è in arrivo un’ordinanza che potrebbe impattare significativamente le attività esterne. La domanda ora è: quali saranno le misure adottate e come cambieranno il quotidiano di molti? Restate sintonizzati per scoprire le novità che potrebbero arrivare già oggi.

Milano, 30 giungo 2025 – “Oggi faremo una riunione (con i sindacati, ndr ) e poi emaneremo l'ordinanza penso o ggi stesso. Avevamo giĂ mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”. Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine di un evento Intratel a Milano, rispondendo a una domanda sulla richiesta dei sindacati di un provvedimento che sospenda le attivitĂ lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico nelle ore piĂą calde del giorno. Nei giorni scorsi, infatti, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil della Lombardia avevano lanciato un appello all’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per chiedere un’ordinanza urgente che blocchi le attivitĂ lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 12 e 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto

In questa notizia si parla di: ordinanza - lombardia - caldo - arriva

