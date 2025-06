Caldo a Roma i turisti in cerca di bellezza e fresco nei musei

Con temperature in aumento e il sole che splende implacabile, i musei di Roma si trasformano in autentici oasi di frescura e cultura. Un rifugio perfetto dove ammirare capolavori, lasciarsi coinvolgere dall’arte e ritrovare un po’ di sollievo dal caldo estivo. In questa città eterna, visite e relax trovano il loro equilibrio, rendendo ogni momento una scoperta indimenticabile.

Roma, 30 giu. (askanews) - Arte, cultura, bellezza ma anche aria condizionata. I musei a Roma sono diventati un rifugio che rinfranca non solo lo spirito ma anche il corpo per i turisti alle prese con le visite in città durante la prima ondata di caldo della stagione.

